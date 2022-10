Fiumi di droga dalla Campania alla Versilia, 14 misure cautelari

Ottobre 18, 2022

Una maxi operazione antidroga in Versilia ha permesso di stroncare l’arrivo in Toscana di fiumi di cocaina e hashish da Napoli grazie a un’organizzazione criminale legata alla camorra. I carabinieri del comando provinciale di Lucca, questa mattina alle prime luci dell’alba, hanno eseguito provvedimenti restrittivi della libertà personale nei confronti di 14 persone (4 in carcere, 5 agli arresti domiciliari e 5 con obbligo di dimora) indagate per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.