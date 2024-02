Fnm e FerrovieNord presentano ‘La vita in movimento dal 1877’

Febbraio 2, 2024

Una campagna di affissione di 15 manifesti pubblicitari storici, realizzati dal grafico Carlo Dradi tra gli anni ‘40 e ‘50, che parte dalla stazione di Milano Cadorna ed interesserà progressivamente tutte le stazioni della rete. È questa l’iniziativa, intitolata ‘La vita in movimento dal 1877’, presentata all’ADI Design Museum di Milano da Fnm e FerrovieNord. La campagna rappresenta la volontà di Fnm e FerrovieNord di valorizzare il proprio patrimonio storico e culturale.