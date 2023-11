FNM muove la cultura per reinterpretare i luoghi

Novembre 30, 2023

Your browser does not support the video tag.

FNM, il principale Gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia, mette in movimento anche la cultura. Lo fa con attività concrete mosse dalla volontà di contaminare le stazioni e tutti i luoghi che fanno parte del perimetro di attività industriale del Gruppo. Ne parla Andrea Gibelli, presidente di FNM.