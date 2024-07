Fnm porta alla Veneranda Fabbrica del Duomo le sfide attuali della cultura d’impresa e l’importanza del cultural heritage

4 Luglio 2024

Nella cornice della Sala dei Milanesi della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, Fnm, principale Gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia, ha organizzato il seminario di approfondimento intitolato ‘Museo, museo diffuso, non museo – Quando la passione per la storia è un’impresa’, in cui si è parlato di come affrontare le sfide attuali della cultura d’impresa, delle principali azioni di cultural heritage del Gruppo Fnm, con un particolare focus al Museo dei trasporti che nascerà a Saronno.