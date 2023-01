Gennaio 17, 2023

Sono riferibili a presunti episodi di concussione e corruzione correlati ad affidamenti diretti di lavori e forniture, nonché alla manipolazione di quattro gare di appalto bandite dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia gli arresti eseguiti alle prime luci dell’alba in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Foggia su richiesta della Procura della Repubblica. Una delle misure cautelari applica il carcere mentre le altre tre gli arresti domiciliari.