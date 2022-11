Novembre 3, 2022

Your browser does not support the video tag.

Sono 17 le persone arrestate dalla Polizia e ritenute appartenenti ad una associazione criminale di Foggia responsabile di numerose rapine con l’uso di armi da guerra e disturbatori di frequenza ad ampio raggio. Secondo gli investigatori, lo schema operativo del gruppo sarebbe “marcatamente paramilitare”.