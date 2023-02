Febbraio 10, 2023

“La memoria delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata è stata per troppi anni vittima di una vera e propria congiura del silenzio”. E’ quanto si legge in un messaggio del premier Giorgia Meloni in occasione del giorno del ricordo. “A esuli e discendenti il grazie del governo per l’insostituibile opera di testimonianza”.