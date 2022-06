Giugno 28, 2022

Dalla sua nascita a oggi, Fondazione Cariplo ha sostenuto circa 36 mila progetti erogando circa tre miliardi e mezzo di euro. Fondi investiti in iniziative

sociali nei tradizionali quattro settori di intervento: ambiente, arte e cultura, ricerca scientifica, servizi alla persona. I due anni di pandemia non hanno fermato l’impegno di Fondazione Cariplo che ha saputo intervenire coi suoi bandi di ricerca sul covid già durante il periodo di lockdown.