Fontana: “BrianzAcque capace di competere con il privato””

Giugno 26, 2023

Your browser does not support the video tag.

“20 anni di futuro” è il titolo della conferenza stampa che si è tenuta lunedì 26 giugno nella sede della Provincia di Monza e Brianza per celebrare il 20esimo anniversario di attività di BrianzAcque, l’azienda pubblica che gestisce industrialmente il servizio idrico integrato nella Provincia di Monza e Brianza. A margine dell’incontro, ha preso parola anche il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana che si è soffermato sulla capacità di “un certo tipo di pubblico di confrontarsi e di competere con il privato”