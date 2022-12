Dicembre 6, 2022

Primo Festival delle Regioni e delle Province Autonome al Palazzo Lombardia di Milano.

Grande affluenza e molto interesse alla presenza di alcuni ministri del Governo Meloni e dei presidenti delle regioni italiane. A margine della plenaria ha preso parola Attilio Fontana, presidente della Lombardia, che parlato dei temi trattati nella prima giornata dell’evento ed ha sottolineato la grande unità di intenti della Conferenza, al di là di ogni differenza politica.