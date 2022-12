Dicembre 5, 2022

Primo Festival delle Regioni e delle Province Autonome al Palazzo Lombardia di Milano. Grande affluenza e molto interesse alla presenza di alcuni ministri del Governo Meloni e dei presidenti delle regioni italiane. A margine della plenaria ha preso parola Attilio Fontana, presidente della Lombardia, che racconta l’importanza della prima edizione dell’evento.