Maggio 31, 2022

Il workshop organizzato da Csb a Lesa, in provincia di Novara, ha visto la partecipazione del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. È stata l’occasione per parlare di temi importanti come ambiente e sostenibilità oltre che sottolineare l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato.