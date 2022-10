Ottobre 4, 2022

Alberto Fontana, presidente Centri Clinici NeMO, sottolinea l’importanza del progetto “Villaggio Insieme” che porterà alla nascita di due nuovi poli innovativi dedicati all’accoglienza delle persone con Alzheimer e SLA a Carpenedolo in provincia di Brescia.