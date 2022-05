Maggio 31, 2022

Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, è stato ospite al workshop organizzato in provincia di Novara dal Centro Studi Borgogna. L’occasione per ribadire l’importanza che Regione Lombardia dà al tema della formazione, in modo particolare quella rivolta ai giovani che sta registrando numeri sempre più positivi.