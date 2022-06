Giugno 17, 2022

Your browser does not support the video tag.

Preoccupa la situazione lungo il bacino del Po e il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenuto alla presentazione della nuova sede del Gruppo Cap, conferma l’intenzione di chiedere lo stato d’emergenza. Una crisi che coinvolge anche altre regioni come Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna.