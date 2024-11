Food, Carelli (L’Espresso): “Importante valorizzare cucina e vini italiani”

27 Novembre 2024

Your browser does not support the video tag.

“È importante valorizzare sia la cucina italiana, famosa in tutto il mondo, sia i vini italiani, anch’essi famosi a livello mondiale, in quanto rappresentano un grande contributo anche per l’economia nazionale”. Lo afferma Emilio Carelli, direttore de L’Espresso, in occasione della presentazione delle edizioni 2025 de Le Guide de L’Espresso al teatro Arcimboldi di Milano. A 45 anni dalla prima edizione delle Guide, l’evento ha visto la partecipazione di oltre mille ospiti e numerose premiazioni.