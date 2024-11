Food, gli studenti vorrebbero un piatto veloce e gustoso da consumare in pausa pranzo

6 Novembre 2024

“In poco tempo è difficile preparare qualcosa di buono. Ci vorrebbe qualcosa di veloce e gustoso da consumare in pausa pranzo”. La maggior parte degli studenti intervistati a Milano, durante la presentazione della campagna ‘Easy to love’ di Knorr che accompagna il lancio dei nuovi Knorr Asia Noodles, interrogati sulla qualità della pausa pranzo universitaria, ha risposto così ai microfoni di Adnkronos. In effetti, secondo un’indagine condotta da Knorr per sondare le abitudini alimentari degli studenti italiani è emerso che solo 2 studenti su 10 sono soddisfatti della propria pausa pranzo. Dunque, il brand ha lanciato la nuova gamma di prodotti per offrire un piatto ispirato alla tradizione asiatica da consumare in pochi minuti e rendere la pausa pranzo un momento più piacevole.