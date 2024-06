For Women in Science, Corti (PoliMi): “Premio incoraggia donne a realizzare propri sogni”

18 Giugno 2024

Your browser does not support the video tag.

“E’ un premio che incoraggia molto le donne e le giovani ricercatrici a credere nei propri sogni, portando avanti le proprie passioni e i propri interessi in questa carriera molto ambiziosa”. Sono le parole di Anna Corti, ricercatrice del Politecnico di Milano e tra le sei vincitrici del premio L’Oréal Italia For Women in Science 2024, in occasione della cerimonia di premiazione della 22esima edizione del riconoscimento. Nato su iniziativa di Unesco e L’Oréal nel 1998, “For Women in Science” è stato il primo premio internazionale dedicato alle donne che operano nel settore scientifico.