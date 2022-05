Maggio 7, 2022

Domenica torna la Formula 1 con il Gran Premio di Miami, quinta gara valida per il mondiale 2022. Si tratta dell’esordio per il circuito della città della Florida, con il tracciato che rappresenta un’incognita per tutti i piloti in gara. E’ attesa per il duello Leclerc-Verstappen.