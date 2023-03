Marzo 31, 2023

Si avvicina il momento del Gran Premio d’Australia di F1, previsto per domenica sul circuito Albert Park di Melbourne. Da oggi al via le prove libere. Si riparte dal successo di Perez su RedBull in Arabia Saudita, davanti al leader della classifica piloti Verstappen. Attesa per il primo acuto della Ferrari.