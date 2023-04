Aprile 8, 2023

In attesa che la Formula 1 riprenda il prossimo 30 aprile, la Ferrari ha chiesto alla Federazione internazionale di rivedere la penalità inflitta a Sainz in Australia. A Melbourne il ferrarista è stato infatti retrocesso dal 4° al 12° posto, dopo la penalizzazione di 5 secondi inflittagli per la collisione con Alonso. La Ferrari si appella all’art. 14 del regolamento. Intanto a Maranello di lavora per recuperare il gap con la RedBull.