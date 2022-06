Giugno 22, 2022

Sono centinaia le vittime del forte terremoto che la notte scorsa ha colpito l’Afghanistan. La scossa di magnitudo 5.9 a circa 46 chilometri dalla città di Khost, nel sudest del Paese, a una profondità di 51 chilometri. La scossa è stata avvertita anche nel vicino Pakistan.