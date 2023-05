Maggio 15, 2023

Si è svolto presso il Monastero di Camaldoli, in provincia di Arezzo, l’evento ‘Forum Civica: uno sguardo ai valori etici, morali e civici che guidano la Pubblica amministrazione’ patrocinato dal Parlamento europeo, dalla Regione Toscana e dal Comune di Poppi. L’evento, realizzato dal Centro studi Enti locali in collaborazione con la nascente fondazione Next generation EuroPA, ha visto l’intervento di studiosi, professionisti, cittadini e membri delle istituzioni per riflettere sull’importanza della dimensione etica, civile e morale come guida all’operato di tutta l’Amministrazione pubblica.