Forum Comunicazione 2022, a Roma due giorni all’insegna della Employer Branding e del Digital Communication

Giugno 9, 2022

Si è chiusa la XV edizione del Forum Comunicazione organizzata da Comunicazione Italiana. Una due giorni di dibattito e discussione, tenutasi presso il palazzo dell’informazione di Adnkronos a Roma, all’insegna della Employer Branding e del Digital Communication. Il primo evento, dal titolo Employer Branding Day, ha visto la partecipazione di numerosi esperti del settore delle grandi multinazionali, e non solo, intervenire nel corso dei primi tavoli di confronto sul presente e sul futuro dell’employer branding, del recruiting, della digital transformation e sul tema della comunicazione aziendale interna. Nella seconda ed ultima giornata i protagonisti della comunicazione d’impresa, della comunicazione istituzionale e del marketing, provenienti da aziende leader del Paese, si sono confrontati su numerose tematiche concernenti l’eredità della crisi, la centralità della sostenibilità nelle strategie aziendali, la digital transformation e l’impatto del digitale sulla comunicazione istituzionale ed i nuovi orizzonti del marketing.