Forum Comunicazione 2024, Cortesi (Jeep – Stellantis): “Tecnologie digitali permettono comunicazione interessante e personalizzata”

6 Giugno 2024

“Stiamo vivendo un periodo molto interessante e stimolante sul versante della comunicazione e delle strategie di marketing, dove c’è la possibilità di usare le nuove tecnologie digitali per creare contenuti interessanti e personalizzati, che possono incontrare quindi le preferenze dei nostri consumatori”. Sono le parole di Elena Cortesi, head of Communication and Pr di Jeep Europe – Stellantis, in occasione della diciassettesima edizione del Forum Comunicazione, il principale evento in Italia dedicato alla comunicazione d’impresa e istituzionale e all’innovazione digitale, organizzato da Comunicazione Italiana e svoltosi a Milano il 6 giugno 2024.