Forum comunicazione 2025, Aguzzoni (Pleiadi International SB): “Necessario individuare temi di integrità legati a rappresentazione brand”

9 Maggio 2025

I brand possono tradurre i propri valori in scelte di comunicazione autentiche e coerenti, capaci di generare connessioni reali con le persone, individuando “temi di integrità legati alla rappresentazione del brand ed esprimendosi in tutte le dimensioni stesse del brand. Quindi, innanzitutto a livello di fatti, di operatività e di consistenza nell’agire, ma parallelamente sempre contemporaneamente, bisogna tenere presente l’aspetto di racconto e di narrazione, che deve essere nei modi e nei media, sempre coerente e, per me prioritario, perché vengo dal mondo della creatività in termini proprio di sviluppo, di disegno e di segno. La scelta, banalissima di alcune cromie rispetto ad altre, riesce a narrare spesso meglio di altre descrizioni o altri racconti, quindi è necessario applicare a 360 gradi questo concetto di integrità”. E’ il commento di Simona Aguzzoni, founder, owner and ceo di Pleiadi International SB, alla prima delle due giornate del Forum Comunicazione 2025, firmato Comunicazione Italiana e ospitato nella sede milanese di Assolombarda. Giunto alla sua diciottesima edizione, intitolata ‘Co-intelligenza & comunicazione’, il forum riunisce esperti, opinion leader e rappresentanti delle aziende e delle istituzioni in un appuntamento dedicato alla comunicazione d’impresa e all’innovazione digitale.