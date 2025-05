Forum comunicazione 2025, Baldini (Weber Shandwick): “Priorità comunicazione è contribuire a risultati economici”

7 Maggio 2025

“Le soluzioni – a supporto del Cco nell’integrare comunicazione, innovazione digitale e sostenibilità, rafforzando la collaborazione con gli stakeholder e la leadership strategica dell’impresa – devono essere orientate ad uno scenario contemporaneo, che al momento è caratterizzato da massima volatilità e da un ritorno di una priorità per la comunicazione di contribuire a dei risultati economici. Pertanto, la priorità oggi per il ceo è creare un valore economico ancora prima di un valore di tipo etico e reputazionale. Per il chief communication officer, questo significa lavorare molto, non solo a stretto contatto con il vertice aziendale, che ha delle priorità in termini di business, ma capire anche cosa significa questo per la comunicazione”. Lo afferma Francesca Baldini, direttore sviluppo strategico di Weber Shandwick, al primo dei due giorni del Forum ‘Comunicazione 2025 – Co-intelligenza & comunicazione’, in svolgimento presso la sede milanese di Assolombarda e organizzato da Comunicazione italiana. Giunto alla sua diciottesima edizione, il Forum è l’appuntamento italiano della comunicazione d’impresa e dell’innovazione digitale che riunisce esperti, opinion leader e rappresentanti delle aziende e delle istituzioni.