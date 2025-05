Forum comunicazione 2025, Frante (Gruppo ASTM): “Purpose è bussola che orienta comportamenti e reputazione aziendale”

7 Maggio 2025

“La comunicazione cambia, è cambiata negli ultimi anni, continuerà a cambiare e conseguentemente cambierà il ruolo di chi comunica. Questo credo sia inevitabile, perché cambia il contesto culturale, sociale ed economico in cui le aziende si trovano ad operare. Oggi sono entrati nel vocabolario di chi comunica tanti termini nuovi: si parla di sostenibilità, si parla di valori Esg; non si parla più solo di mission e vision, ma si parla di purpose, la ragione essenziale per cui l’azienda esiste, una sorta di bussola che orienta i comportamenti di chi lavora in azienda, ma che orienta anche la reputazione che tutti gli stakeholder hanno del gruppo stesso”. Lo ha dichiarato Giovanni Frante, group communication & public affairs director di Gruppo ASTM, al primo dei due giorni del Forum ‘Comunicazione 2025 – Co-intelligenza & comunicazione’, in svolgimento presso la sede milanese di Assolombarda e organizzato da Comunicazione italiana. Giunto alla sua diciottesima edizione, il Forum è l’appuntamento italiano della comunicazione d’impresa e dell’innovazione digitale che riunisce esperti, opinion leader e rappresentanti delle aziende e delle istituzioni.