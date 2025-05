Forum comunicazione 2025, Monina (Monina Corporate Sailing): “Aggregazione e fiducia sempre base di qualsiasi progetto di comunicazione”

8 Maggio 2025

“Oggigiorno i direttori della comunicazione delle aziende sono chiamati ad ascoltare ancora di più i propri target di riferimento. Ma quando dico ascoltare non è poi così semplice perché la comunicazione si propaga e arriva da tantissimi canali. Ci sono sempre più tool, quindi è sempre più complesso capire qual è la vera community e qual è il target. Ma l’aggregazione e la costruzione della fiducia restano alla base di qualsiasi progetto di comunicazione. Ed è proprio questo che facciamo in Monina Corporate Sailing: creiamo esperienze per far sì che le persone possano connettersi, aggregarsi, allenarsi all’ascolto e soprattutto costruire quella fiducia che è sempre più essenziale nel nostro mondo aziendale e non solo”. Lo riferisce Cristiana Monina, founder – ceo, partner di Monina Corporate Sailing, in occasione della diciottesima edizione del Forum Comunicazione organizzato a Milano da Comunicazione Italiana. Ospitato presso la sede di Assolombarda, il Forum, intitolato ‘Co-intelligenza & comunicazione’ ha riunito negli anni un numero crescente di esperti, opinion leader e rappresentanti delle aziende e delle istituzioni in un appuntamento dedicato alla comunicazione d’impresa e all’innovazione digitale.