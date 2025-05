Forum Comunicazione 2025: Parenti (Edison), ‘Comunicazione corporate determinante per consapevolezza imprese’

7 Maggio 2025

“In un contesto internazionale, nazionale, politico, geopolitico sempre più complesso e alimentato da eventi straordinari dove dominano l’incertezza, il ruolo della comunicazione, in particolare della comunicazione corporate, è determinante per orientare sia le aziende nel prendere le loro decisioni con consapevolezza, sia nell’orientamento dell’opinione pubblica che vede nelle imprese e nelle organizzazioni un riferimento sempre più importante per costruire un’opinione”. E’ il commento di Cristina Parenti, executive vice president external relations and communication di Edison, a margine della prima giornata di lavori del Forum ‘Comunicazione 2025 – Co-intelligenza & comunicazione’, in svolgimento presso la sede milanese di Assolombarda e organizzato da Comunicazione italiana. Giunto alla sua diciottesima edizione, il Forum è l’appuntamento italiano della comunicazione d’impresa e dell’innovazione digitale che riunisce esperti, opinion leader e rappresentanti delle aziende e delle istituzioni.