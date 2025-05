Forum Comunicazione 2025, Pratolongo (Heineken Italia): “Ruolo evoluto, integrato a business aziendale”

7 Maggio 2025

“Il ruolo della comunicazione in azienda è già cambiato: si è evoluto in questi ultimi anni per assolvere ad un cambiamento richiesto e diventare comunicazione come funzione di business, non fine a sé stessa, ma integrata all’interno del business dell’azienda”. Con queste parole Alfredo Pratolongo, corporate affairs & communication director di Heineken Italia, è intervenuto alla prima delle due giornate della diciottesima edizione del Forum Comunicazione, intitolata ‘Co-intelligenza & comunicazione’ e in svolgimento presso la sede milanese di Assolombarda. Firmato Comunicazione Italiana, il Forum è l’appuntamento nazionale dedicato alla comunicazione d’impresa e dell’innovazione digitale.