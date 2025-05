Forum Comunicazione 2025, Ricco (Amplifon): “AI porta grandi opportunità, ma va guidata”

8 Maggio 2025

“L’intelligenza artificiale porta sicuramente delle grandissime opportunità per il mondo della comunicazione ed è un validissimo supporto per il nostro lavoro quotidiano. Dal primo punto, sicuramente per quanto riguarda la realizzazione e l’editing di testi, secondo un’indagine americana, i team di comunicazione occupano circa la metà del loro tempo settimanale nella realizzazione e nella verifica di testi. Ci aiuta sicuramente a fare delle cose che magari non sappiamo fare o sappiamo fare meno, come le traduzioni in più lingue, ci può aiutare sulle creatività, sulle immagini, per la realizzazione di report, per l’analisi di dati, anche per il monitoraggio e per il sentiment di ciò che diciamo ai nostri stakeholder. Pertanto, le sfide sono sicuramente altrettanto importanti perché l’innovazione non si può fermare, è una grande opportunità, ma va guidata”. Lo ha detto Salvatore Ricco, global chief communication officer di Amplifon, in occasione dell’edizione 2025 del Forum Comunicazione di Comunicazione Italiana, svoltasi presso la sede di Assolombarda a Milano. Intitolata ‘Co-intelligenza & comunicazione, la diciottesima edizione del forum ha riunito nel capoluogo lombardo manager della comunicazione d’impresa e istituzionale e professionisti della comunicazione, marketing e innovazione digitale.