Forum Comunicazione, Albonetti (Amarena Company): “Il compito di KuriU è garantire equità, inclusione e diversità”

Giugno 7, 2023

“Il mondo dei social ha bisogno di una brand reputation per potersi valorizzare. La nostra esperienza ha portato a KuriU che è una piattaforma social dedicata ad una community che ha il compito di promuovere le proprie esperienze durante lo svago. Il nostro compito è di garantire equità, inclusione e diversità”. Così il Founder e CEO di Amarena Company, Tommaso Albonetti, a margine del Forum Comunicazione 2023 organizzato da Comunicazione Italiana e tenutosi presso il Palazzo dell’informazione a Roma.