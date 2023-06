Forum Comunicazione, Aragno (Eikon): “Capitale umano è uno dei fattori chiave di successo degli Esg 2030”

Giugno 7, 2023

“Perché andiamo a misurare la cultura della sostenibilità? Perché il capitale umano è uno dei fattori chiave di successo degli Esg 2030 e grandi e piccole organizzazioni hanno un ruolo centrale per promuovere la sostenibilità”. Così la Senior Partner Eikon Strategic Consulting, Paola Aragno, a margine del Forum Comunicazione 2023 organizzato da Comunicazione Italiana e tenutosi presso il Palazzo dell’informazione a Roma. “La ricerca si basa su quattro parametri: il coinvolgimento nella sfera professionale; il coinvolgimento della sfera personale; il giudizio delle persone alla propria azienda e il giudizio che danno al coinvolgimento del sistema Paese”, ha continuato.