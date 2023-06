Forum Comunicazione, Biagianti (Onclusive): “Sempre più centrale la dimensione reputazionale del CEO”

Giugno 7, 2023

“È centrale il monitoraggio di qualsiasi dimensione reputazionale dell’azienda e in particolar modo di quella del CEO: la sua reputazione, infatti, si riflette in un rapporto di crescita di valore o in alcuni casi di disvalore. Le figure apicali hanno acquisito crescente importanza a livello sociale, politico e di leadership, Onclusive non solo riesce a mappare le fonti ma diventa una vera e propria “bussola” per indirizzare la comunicazione”. Così Nico Biagianti, il Senior Sales Executive Onclusive, a margine del Forum Comunicazione 2023 organizzato da Comunicazione Italiana e tenutosi presso il Palazzo dell’informazione a Roma.