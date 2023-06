Giugno 7, 2023

“Il purpose per Lavazza rappresenta la narrativa dell’impegno e delle relazioni istaurate con i diversi stakeholders. Questo guida la modalità della comunicazione. Comunicare ciò che si fa è la chiave del purpose”. Così il Corporate Communication Director di Lavazza, Alessandra Bianco, a margine del Forum Comunicazione 2023 organizzato da Comunicazione Italiana e tenutosi presso il Palazzo dell’informazione a Roma.