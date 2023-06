Forum Comunicazione, Bianco (Sorgenia): “Nostro programma di loyalty incentrato su sostenibilità ambientale”

Giugno 7, 2023

“Per rispondere agli obiettivi ESG, Sorgenia ha promosso “Greeners”, il programma di fedeltà che va ad agire sulle azioni dei consumatori per ridurne l’impatto. Siamo riusciti a creare una community che è passata da un engagement puramente digitale ad incontrarsi fisicamente promuovendo progetti di sostenibilità ambientale”. Così Rossana Bianco, la marketing manager di Sorgenia, a margine del Forum Comunicazione 2023 organizzato da Comunicazione Italiana e tenutosi presso il Palazzo dell’informazione a Roma.