Forum Comunicazione, Bulgheroni (Weber Shandwick): “Costruiamo narrativa che sintetizza e valorizza il purpose aziendale”

“Noi affianchiamo i clienti nella ricerca e definizione del purpose e soprattutto nella costruzione narrativa che lo sottende. Una narrativa che deve essere differenziante, identitaria e che rappresenti e sintetizzi il “senso di esistere” del brand. Un lavoro e un processo partecipativo fatto costruendo alleanze con le aziende, i dipendenti e gli stakeholders”. Così l’Amministratore Delegato di Weber Shandwick, Linda Bulgheroni, a margine del Forum Comunicazione 2023 organizzato da Comunicazione Italiana e tenutosi presso il Palazzo dell’informazione a Roma.