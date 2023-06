Forum Comunicazione, Cavallo (Altroconsumo): “Siamo impegnati nel sostenere gli obiettivi di trasformazione ecologica e sociale”

Giugno 7, 2023

“Altroconsumo è impegnata in prima persona a sostenere gli obiettivi di trasformazione ecologica e sociale che segnano la sfida del nostro millennio. Lo fa in qualità di principale associazione dei consumatori in Italia, cercando di unire tutte le forze in campo. Siamo in dialogo con il mondo delle imprese per costruire un’alleanza con tutti gli stakeholders coinvolti per raggiungere soluzioni efficaci”. Così l’Head of Public Affairs & Media Relations di Altroconsumo, Federico Cavallo, a margine del Forum Comunicazione 2023 organizzato da Comunicazione Italiana e tenutosi presso il Palazzo dell’informazione a Roma.