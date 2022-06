Forum Comunicazione: Colarossi (Indeed), “Azienda deve raccontarsi, noi creiamo comunità per farle dialogare”

Giugno 8, 2022

“Per noi come Indeed, essere presenti al Forum è sempre un momento prestigioso di confronto. Abbiamo una collaborazione attiva con gli amici di Comunicazione Italiana che per noi rappresenta crescita e sviluppo di mercato italiano. Questo per noi è un appuntamento ricorrente e fondamentale”. Lo ha detto il Senior Sales Director di Indeed, Roberto Colarossi, a margine della XV edizione del Forum Comunicazione tenutasi a Roma presso la sede di Adnkronos. “L’employer branding è la promessa che le aziende fanno a chi cerca lavoro. L’azienda deve cercare di raccontarsi in maniera onesta e trasparente, mostrando i concetti di inclusione, sostenibilità e diversità che la gente cerca per evitare di creare le difficoltà di incontro tra domanda e offerta. Noi cerchiamo di creare una comunità di aziende che dialoga sui valori nuovi su cui le persone devono confrontarsi”, ha concluso.