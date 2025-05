Forum Comunicazione, De Agostini (Banca Mediolanum): “Per noi comunicazione è da sempre leva strategica”

7 Maggio 2025

“Mi piace portare l’esperienza di Banca Mediolanum perché fortunatamente per il mio ruolo la comunicazione non solo oggi riveste un ruolo strategico, ma da sempre e anche per volontà del presidente Ennio Doris, che era un grande comunicatore, si è ricorso alla comunicazione in tutte le sue forme come leva strategica cruciale di successo. Il famoso spot pubblicitario dove il presidente Ennio Doris, sul Lago Salato costruiva il cerchio della banca ‘costruita intorno a te’, infatti, non era fine a sé stesso, ma voleva dare un volto a colui cui i risparmiatori consegnavano i propri risparmi, essendo la prima banca che nasceva senza sportelli. Parliamo dei primi anni 2000”. E’ il commento di Roberto De Agostini, head of media & public relations di Banca Mediolanum, al primo dei due giorni del Forum ‘Comunicazione 2025 – Co-intelligenza & comunicazione’, in svolgimento presso la sede milanese di Assolombarda e organizzato da Comunicazione italiana. Giunto alla sua diciottesima edizione, il Forum è l’appuntamento italiano della comunicazione d’impresa e dell’innovazione digitale che riunisce esperti, opinion leader e rappresentanti delle aziende e delle istituzioni.