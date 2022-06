Forum Comunicazione: Dell’Isola, “Pandemia accelerato trasformazione digitale. Obiettivo avere cittadini informati durante percorso cura”

Giugno 9, 2022

“L’edizione 2022 del Forum Comunicazione è doppiamente importante: sia perché è la quindicesima edizione e sia perché ci offre la possibilità di fare una serie di riflessioni su quello che abbiamo fatto negli ultimi anni”. Così l’AD DePuy Synthes – Johnson & Johnson, Vincenzo Giannattasio Dell’Isola, a margine della seconda giornata della XV edizione del Forum Comunicazione tenutasi a Roma presso la sede di Adnkronos. “La pandemia, negli ultimi due anni, ha accelerato i processi di trasformazione digitale in tutte le aziende. Per noi è forte il senso di responsabilità a sostenere il sistema sanitario. La popolazione mondiale sta invecchiando, ciò porterà ad un aumento della domanda di salute che verrà supportata con lo sviluppo delle tecnologie. Il nostro obiettivo è di avere i cittadini più informati e attivi nel corso del loro percorso di cura, anche attraverso i mezzi di comunicazione”, ha concluso.