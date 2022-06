Forum Comunicazione: Di Tullio, “appuntamento irrinunciabile e imprescindibile”

Giugno 9, 2022

“Il Forum della Comunicazione rappresenta un appuntamento irrinunciabile e imprescindibile. Abbiamo partecipato molte volte, sostenendola. Quest’anno trova in presenza, permettendoci di fare networking. Quindi, il forum, da quando è nato, è stato un punto di riferimento per discutere e confrontarci”. Così il Public Affairs Board Director di Weber Shandwick, Nicola DI Tullio, a margine della seconda giornata della XV edizione del Forum Comunicazione tenutasi a Roma presso la sede di Adnkronos. “Abbiamo sempre cercato di comprendere i meccanismi e gli sviluppi del Pnrr. Lo comunichiamo cercando di semplificare le informazioni che sono complesse per i paesi stranieri. Noi personalizziamo le azioni e cerchiamo di mediare le informazioni e poi attraverso i nostri documenti aggiorniamo i clienti”, ha concluso.