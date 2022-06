Forum Comunicazione: Filippone (RIINA), “Quest’anno concentrato su employer branding e su necessità aziende attrarre nuovi talenti”

Giugno 8, 2022

“Quest’anno il Forum della Comunicazione è concentrato sull’employer branding e sulla necessità delle aziende di attrarre nuove talenti”. Così l’HR & Communication Chief Officer di RIINA, Claudia Filippone, a margine della XV edizione del Forum Comunicazione tenutasi a Roma presso la sede di Adnkronos. “Una comunicazione di un messaggio per essere autentico, deve essere vero. Ci deve essere un allineamento tra le persone già all’interno dell’azienda e il messaggio che l’azienda vuole costruire. Con questa coerenza scegliamo i migliori canali per il linguaggio generazionale che vogliamo intercettare, quindi LinkedIn, Instagram e TikTok”, ha concluso.