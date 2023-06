Giugno 7, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Per discutere di sostenibilità con le persone una via è quella di parlare con tecniche giornalistiche attraverso i social network. Al loro interno il brand deve aprirsi al confronto”. Così la Responsabile Brand e Comunicazione di Sorgenia, Miriam Frigerio, a margine del Forum Comunicazione 2023 organizzato da Comunicazione Italiana e tenutosi presso il Palazzo dell’informazione a Roma.