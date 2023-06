Forum Comunicazione, Giordani (Spencer & Lewis): “Piccole e medie imprese diventano produttori di contenuti”

Giugno 7, 2023

“Le aziende stanno cominciando a comprendere quanto i contenuti siano centrali in un processo di costruzione di un piano di comunicazione. Oggi una piccola e media impresa dovrebbe diventare un produttore di contenuti così da poter costruire uno storytelling efficace e diventare una piccola media company”. Così il Presidente e Co-founder di Spencer & Lewis, Giorgio Giordani, a margine del Forum Comunicazione 2023 organizzato da Comunicazione Italiana e tenutosi presso il Palazzo dell’informazione a Roma.