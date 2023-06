Forum Comunicazione, Insenga (Adnkronos): “Con Esg Culture Lab approfondiamo tema trasformazione sostenibile”

Giugno 7, 2023

“Da un paio di mesi abbiamo lanciato un canale dedicato alla trasformazione sostenibile che si chiama Canale Esg. Questo punta su contenuti di qualità e che possano durare nel tempo”. Così Fabio Insenga, il Vicedirettore di Adnkronos, a margine del Forum Comunicazione 2023 organizzato da Comunicazione Italiana e tenutosi presso il Palazzo dell’informazione a Roma. “Adnkronos ed Eikon Strategic Consulting sono insieme in un progetto che si chiama Esg Culture Lab che vuole approfondire il tema della trasformazione sostenibile, soffermandosi sul lavoro delle persone”, ha concluso.