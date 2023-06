Forum Comunicazione: Luperi (Volocom), ‘Permettiamo ai professionisti di scegliere le espressioni corrette’

Giugno 7, 2023

“L’uso del linguaggio è molto importante perché attraverso un buon utilizzo delle parole riusciamo ad ottenere la “merce” più rara al giorno d’oggi: l’attenzione. Noi di Volocom monitoriamo 4 milioni di notizie ogni giorno e da queste individuiamo le parole che hanno successo e i trend che plasmano la comunicazione, consentendo così ai professionisti di scegliere le parole giuste”. Così il News Intelligence Director di Volocom, Federico Luperi, a margine del Forum Comunicazione 2023 organizzato da Comunicazione Italiana e tenutosi presso il Palazzo dell’informazione a Roma.