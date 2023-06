Giugno 7, 2023

Your browser does not support the video tag.

“In un periodo di grande complessità e di crisi internazionale dei prezzi dell’energia, la comunicazione gioca un ruolo importante. E’ stato fondamentale in questo periodo mantenere l’autenticità del messaggio perché fare cultura dell’energia è una delle sfide su cui si sta cimentando Eni”. Così Erika Mandraffino, Director External Communication di Eni, a margine del Forum Comunicazione 2023 organizzato da Comunicazione Italiana e tenutosi presso il Palazzo dell’informazione a Roma.