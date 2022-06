Forum Comunicazione: Melis, “Con marketing adattivo si anticipa e soddisfa esigenze del cliente”

Giugno 9, 2022

“Per me è un grande piacere partecipare al Forum Comunicazione perché ero presente al primo appuntamento del 2007 e sono stato uno dei protagonisti attivi del 2009. E’, quindi, anche un fatto affettivo”. Così l’Amministratore Unico di Future4Comunicazione, Massimo Melis, a margine della seconda giornata della XV edizione del Forum Comunicazione tenutasi a Roma presso la sede di Adnkronos. “Il marketing adattivo è un tema molto stimolante che consente di realizzare un’offerta e un messaggio personalizzati attraverso una mola di dati che vengono trasformati in informazioni, riuscendo a soddisfare e anticipare le esigenze del cliente”, ha concluso.